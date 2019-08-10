القوات العراقية تطوي الصفحة الثالثة من عملية "إرادة النصر"

وأكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، أمس الجمعة، بان عملية "إرادة النصر" العسكرية بصفحتها الثالثة حققت ثلاثة أهداف رئيسية داخل المحافظة.
وقال الحسيني لوكالة "المعلومة" "، إن "عملية إرادة النصر العسكرية بصفحتها الثالثة شملت تسع مناطق في ديالى وتم خلالها الوصول إلى 47 هدفا اغلبها في مناطق معقدة جدا من ناحية التضاريس".
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الخميس 25 تموز/ يوليو الماضي، انتهاء الصفحة الثانية من عملية "إرادة النصر" في ملاحقة فلول وخلايا "داعش" الإرهابي، في حزام العاصمة.
وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 يوليو/ تموز، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
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