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يواصل الابتعاد عن التدريب.. جوزيه مورينيو يتعاقد مع سكاي سبورت

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أعلنت شبكة ”سكاي سبورت“، رسميًا، تعاقدها مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث سيكون محللًا للشبكة العالمية للموسم الجديد 2019/2020.

ونشرت الشبكة على حسابها في موقع ”تويتر“، مقطع فيديو وعلقت: ”موسم جديد، توقيع جديد، سينضم جوزيه مورينيو الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات إلى فريق ”سكاي سبورت“ كجزء من أكبر موسم لكرة القدم على الإطلاق“.

وأضافت: ”سيكون مورينيو في أول ظهور له في الأستوديو بمباراة مع مانشستر يونايتد، يوم الأحد“.

ويتأكد غياب مورينيو عن التدريب لموسم آخر، بعد أن انفصل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في ديسمبر الماضي؛ بسبب تراجع النتائج.

ومورينيو، البالغ من العمر 56 عامًا، فاز بلقب 3 مرات، جميعها مع تشيلسي، مواسم 2004/2005، و2005/2006، و2014/2015، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى، أبرزها لقبان في ، موسمي 2003/2004 مع بورتو البرتغالي، و2009/2010 مع إنتر ميلان الإيطالي.

وقاد مورينيو أندية الإسباني ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، وبورتو البرتغالي.

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