ونشرت الشبكة على حسابها في موقع ”تويتر“، مقطع فيديو وعلقت: ”موسم جديد، توقيع جديد، سينضم جوزيه مورينيو الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات إلى فريق ”سكاي سبورت“ كجزء من أكبر موسم لكرة القدم على الإطلاق“.
وأضافت: ”سيكون مورينيو في أول ظهور له في الأستوديو بمباراة تشيلسي مع مانشستر يونايتد، يوم الأحد“.
ويتأكد غياب مورينيو عن التدريب لموسم آخر، بعد أن انفصل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في ديسمبر الماضي؛ بسبب تراجع النتائج.
ومورينيو، البالغ من العمر 56 عامًا، فاز بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات، جميعها مع تشيلسي، مواسم 2004/2005، و2005/2006، و2014/2015، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى، أبرزها لقبان في دوري أبطال أوروبا، موسمي 2003/2004 مع بورتو البرتغالي، و2009/2010 مع إنتر ميلان الإيطالي.
وقاد مورينيو أندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، وبورتو البرتغالي.
كانت هذه تفاصيل خبر يواصل الابتعاد عن التدريب.. جوزيه مورينيو يتعاقد مع سكاي سبورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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