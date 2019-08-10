العثور على مجوهرات قيمتها 1.6 مليون يورو سرقتها امرأة ادّعت بأنها شيخة خليجية بباريس

عثر على مجوهرات بقيمة 1.6 مليون يورو سرقتها امرأة ادّعت بأنها شيخة خليجية من متجر أحد الصاغة في باريس، في غرفة فندق على مشارف المدينة، على ما أعلنت الشرطة الفرنسية.

ولم تتمكن الشرطة من إلقاء القبض على أي شخص ضالع في هذه السرقة، التي حصلت أواخر تموز/يوليو، حين بدّلت امرأتان محتويات علبة من المجوهرات أثناء التفاوض مع أحد الصاغة في متجر فخم في شارع سانت أونوري في وسط باريس.

وقال مصدر في الشرطة: ”عثر محققان من فرقة مكافحة الجريمة المنظمة على المجوهرات، يوم الخميس، في غرفة فندق في سين سان دوني“، مضيفًا أنه لم يتم القبض على أحد حتى الآن.

وقد تتبعت الشرطة المجوهرات عبر لقطات تحصلت عليها من كاميرات المراقبة.

وحدثت عملية السرقة في 31 تموز/يوليو، عندما كانت تعرض على امرأتين ادّعت إحداهما بأنها شيخة من الإمارات العربية المتحدة، قطع مجوهرات في ذلك المتجر الفخم.

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وقد قالتا لصاحب المتجر إنهما ستحولان الأموال في اليوم التالي لشراء القطع، مع إجراء مكالمات هاتفية متعددة أثناء العرض.

لذلك، وضعت المجوهرات في صندوق في انتظار الأموال، لكن عندما لم يصله أي مبلغ، فتح الصائغ الصندوق ووجد أن المجوهرات قد استبدلت بـ“مكعبات مرق الطبخ“.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في السرقة.