لماذا بكت إيمي سمير غانم وطلبت الطلاق من حسن الرداد؟

وأضافت في تصريحات تلفزيونية، إنها تعاني من فوبيا شديدة من ركوب الطائرة، لذلك تحرص دائمًا على الالتزام بكافة تعليمات الأمان ووضع الحزام قبل الإقلاع، وقراءة القرآن.
وأشارت إلى أن سبب طلبها الطلاق هو عدم مراعاة الرداد للفوبيا التي تعاني منها وتخويفها وهما على متن الطائرة، وهو ما أصابها بحالة من الفزع.
وأشارت إلى أنها شعرت هذه اللحظة بعدم قدرة زوجها على مراعاة شعورها وتوفير الأمان الذي كانت تشعر به مع والدها ووالدتها، وهو ما دفعها لطلب الطلاق.
وأوضحت إيمي أن قصة الحب بينهما بدأت بعد سنوات طويلة من الصداقة بينهما، وبالتحديد فور عودتهما من الحج، مشيرة إلى أنها أصغر من الرداد بـ٤ سنوات.
وأكدت أنها ضد تعنيف المرأة حتى لو كانت على خطأ، معلقة: ”لو زوجي فكر يضربني أو يعنفني هطلق على طول.. بس أنا حسن مش كده وهو كمان ضد التعنيف“، مشيرة إلى أنها تثق فيه.
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