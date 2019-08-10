معارضون يشعلون النار في مراكز الشرطة الإيرانية بطهران وأرومية وأصفهان

وقالت المعارضة الإيرانية في بيان لها، إنه ”استمرارًا لأنشطة أعضاء معاقل الانتفاضة من أنصار منظمة مجاهدي خلق في طهران وأصفهان وكرج وجيلان وجهارمحال وبختياري وخاش ومازندران وساوه، فقد تم إضرام النار في قواعد للبسيج اللاشعبي وقوى الأمن الداخلي، وكذلك أشعلوا النار في صور ولافتات لخامنئي“.
وأضاف البيان: ”جاء ذلك في وقت وضع فيه نظام الملالي قواته في حالة الاستعداد والتأهب بشكل عام في جميع أنحاء إيران؛ لاعتقال وقمع معاقل الانتفاضة خوفًا من الانتفاضات الشعبية“، مؤكدًا أن ”هناك دورًا حاسمًا لأنشطة أعضاء معاقل الانتفاضة في كسر أجواء الخوف والرعب والتخويف التي فرضها النظام في المجتمع الإيراني“.
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