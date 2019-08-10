الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن في بطولة اتحاد غرب آسيا

وتقام المباراة الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.
وتنقل مباراة السعودية والأردن على قنوات الأردن الرياضية HD، والكويت الرياضية HD، وقناة الرياضية العراقية HD.
وودع منتخبا السعودية والأردن البطولة من الدور الأول، بعدما فشل كل منهما في تحقيق أي فوز.
ويتشارك منتخبا الأردن والسعودية المركز الأخير على قائمة ترتيب المجموعة الثانية، ويملك كل منهما نقطة واحدة، في حين يتقاسم منتخبا الكويت والبحرين الصدارة ولكل منهما 4 نقاط.
وخسر منتخب الأردن مباراته الأولى 0/1 أمام البحرين، ثم تعادل 1/1 مع الكويت، في حين خسر الأخضر السعودي 1/2 أمام العراق، ثم تعادل بعدها سلبيًا مع البحرين.
وآخر مواجهة جمعت المنتخبين الأردني والسعودي كانت في نوفمبر 2018، استعدادًا لنهائيات كأس آسيا، حيث أسفرت نتيجة المباراة عن التعادل 1/1.
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