قائد الشرطة العسكرية في لحج ينضم للمجلس الانتقالي الجنوبي

وذكر هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي أن ذلك تم خلال اتصال هاتفي معه على أن يتم إصدار بيان حول الأمر في وقت لاحق.
وقال عبر ”تويتر“: ”في اتصال هاتفي قائد الشرطة العسكرية لحج صبري طاهر يعلن انضمامه للقوات المسلحة الجنوبية بقيادة سيدي الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي . وسيتم إرفاق بيان الانضمام بإذن الله“.
يذكر أن اللواء فضل عبدالله باعش قائد قوات الأمن الخاصة في عدن، ولحج، وأبين، والضالع، التابعة للحكومة اليمنية، أعلن، في وقت سابق اليوم السبت، انضمامه وقواته إلى القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
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