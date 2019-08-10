وذكر المراسل أن هذا المعسكر يعد أحد أهم وأقوى معسكرات القوات التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وفي وقت سابق من اليوم سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على اللواءين الثالث والرابع حماية رئاسية التابعين للجيش اليمني في عدن.
وأعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، اليوم السبت، السيطرة على مقر اللواء الرابع في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال بن بريك في تغريدة على "تويتر": "سقط اللواء الرابع حماية إرهابية وستسقط معسكرات الإرهاب واحدا تلو الآخر".
وأضاف: "لم نستخدم أي سلاح ثقيل، ودبابات الشعب الجنوبي لا زالت في ثكناتها، لسنا بحاجة لها وخوفا على المدنيين".
وذكر أن قوات المجلس أسرت عددا من مقاتلي اللواء الرابع، مضيفاً أنه "سيتم معاملتهم معاملة كريمة"، مشيرا إلى "أن التوجيهات العليا بتأمين كل من يرمي سلاحه".
كانت هذه تفاصيل خبر قوات "الانتقالي الجنوبي" تسيطر على معسكر بدر آخر معسكرات القوات الحكومية في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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