"الوفاق" الليبية تعلن قبولها بالهدنة الإنسانية خلال أيام عيد الأضحى

أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا قبولها بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة خلال أيام عيد الأضحى. وقالت حكومة الوفاق إن وقف إطلاق النار سيشمل منع الضربات الجوية، وإن بعثة المنظمة الأممية مسؤولة عن مراقبة أي خروق للهدنة. ونشرت الحكومة بيانا أكدت فيه قبولها "الهدنة الإنسانية" التي عرضتها الأمم المتحدة في عيد الأضحى.

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