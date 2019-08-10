رجل يقتل زوجته رميا بالرصاص لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الزوجة مريم بابكر أحمد ظلت تضم أطفالها إلى حضنها آملة في العبور بهم إلى بر الأمان وتزوجت إحدى بناتها ورغم ذلك ظلت تحمل هم الأسرة إلا أن زوجها وفي نقاش معها قام بإطلاق الرصاص عليها من مسدس مما أدى إلى مصرعها .

وكانت شرطة الحاج يوسف قد باشرت إجراءات البلاغ وللمزيد من التحري تم إحضار الزوج إلى إدارة التحقيقات الجنائية ، إلا أنه سقط على الأرض مما أدى إلى وفاته لتقوم نيابة بحري بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، لتفقد الأسرة الأم والأب في أيام قلائل .

وبحسب صحيفة الدار أكد قريب الأسرة إسحق سليمان بابكر بأنهم إرتضوا بالقضاء والقدر ويشكرون كافة الزملاء بسوق بحري والأهل بالحاج يوسف وداخل وخارج السودان الذين شاركوا في العزاء ويسألون المولى عز وجل أن تكون هذه آخر أحزان هذه الأسرة الفاضلة .