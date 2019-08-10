شاهد بالصور: أصابة عدد من المسافرين في حادث حركة بالقرب من نعيمة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اصابة عددة المسافرين في حادث سير بالقرب من مدينة نعيمة، حيث كان الحادث بين عربة بوكس ومرسيدس، وتقول المصادر ان كل الماصبين من مدينة القراصة، ولم تكن هناك وفيات بل اصابات ما بين الخفيفة والمتوسطة.



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