إتحاد العمال يطالب بإلغاء ضريبة الدخل الشخصي

الخليج 365 : طالب اتحاد عمال السودان بالغاء ضريبة الدخل الشخصي من مرتبات جميع العاملين بالدولة في القطاعين العام والخاص بما في ذلك البدلات والعلاوات والمنح والمقبوضات الأخري لتخفيف اعباء المعيشة علي العاملين.

وقال أمين علاقات العمل بالاتحاد خيرى النور ل(باج نيوز ) إن العمال يكابدون المصاعب في معيشتهم وفي المواصلات وأشار إلى أنهم من اصحاب دخل محدود ومرتبات ضعيفة في ظل التضخم المتزايد شهريا .

ودعا خيرى جميع الذين يتحدثون عن الخدمة المدنية الكف عن التصريحات السالبة عنها الخدمة وعن العاملين و قيادات الخدمة المدنية، وناشد رئيس وأعضاء المجلس العسكري والحكومة القادمة بتصويب جهدهم لتهيئة بيئة العمل والنأي بها عن التسيس للنهوض بالخدمة المدنيه وإصلاحها المادة السابقة الخرطوم تستقبل وقفة العيد بأزمة في الخبز والوقود المقالة القادمة شاهد بالصور: أصابة عدد من المسافرين في حادث حركة بالقرب من نعيمة….

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