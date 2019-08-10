الخرطوم تستقبل وقفة العيد بأزمة في الخبز والوقود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استقبلت العاصمة السودانية، الخرطوم وقفة عيد الاضحي بأزمة الخبز والوقود.

وشهد المخابز ومحطات الوقود صفوفو طويلة للمواطنين أمام في انتظار الحصول على السلع.

وأعرب مواطنون عن انزعجاهم من تجدد الأزمات في كافة أنحاء البلاد لاسيما الخبز والوقود

وقال المواطن محمد عبدالله “الوضع أضحى لا يحتمل في ظل عدم استقرار توفر السلع الأساسية”.

واضاف في حديثه ل(باج نيوز) “هنالك متناقضات بالوضع الاقتصادي فقبل أيام وصلت منحة من القمح للبلاد”.

وفي الوقت ذاته تجددت أزمة الوقود وتوقفت عشرات المركبات أمام المحطات للحصول على الوقود.

وفي وقت سابق أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات منح السودان ٥٤٠ الف طن من القمح. المادة السابقة الحكم المصري يذبح المريخ من الوريد للوريد ويكبده خسارة أمام الشبيبة المقالة القادمة إتحاد العمال يطالب بإلغاء ضريبة الدخل الشخصي

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