الحكم المصري يذبح المريخ من الوريد للوريد ويكبده خسارة أمام الشبيبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تعرض المريخ لخسارة بهدف دون رد من الشبيبة بامر الحكم المصري محمد معروف الذي نقض له هدفا صحيحا احرزه اللاعب خالد النعسان

تقدم الجزائري بالهدف الوحيد في الدقيقة 43 من الشوط الاول ليحتاج المريخ الى فوز بهدفين نظيفين للوصول الى دور الـــــــــــ(32)

بداية قوية لمباراة المريخ والشبيبة

شهد الشوط الاول من المباراة بين المريخ والشبيبة بداية قوية وكاد اللاعب خالد النعسان ان يضع المريخ في المقدمة من هفوة لدفاع اصحاب الارض وسدد بقوة حولها الحارس الى ركلة زاوية لم يحسن المريخ الاستفادة منها تمر الى خارج الملعب

تواصلت الهجمات المريخ وقاد اللاعب التش هجمة خطيرة مر من اكثر من ثلاثة لاعبين ومرر الى النعسان لكن الاخير لعبها بعيدة عن المرمي فرصة جديدة للمريخ في الدقيقة 12 من الشوط الاول

كاد اللاعب بلايلي ان يضع فريقه في المقدمة من هفوة للدفاع لكنه لم يحسن التعامل معها بعد ان لعبها فوق العارضة برعونة

واصلت الشبيبة البحث عن هدف تقدم ووقع دفاع الأحمر في هفوة جديدة لكن تداركها محمد الرشيد أبعدها الى خارج الملعب .

ابعد الحارس أبو عشرين كرة من أمام المهاجم حينما تباطأ الدفاع في الإبعاد من أمام رزقي حمرون لتجد أبو عشرين الذي أحسن التعامل معها وسط غابة من السيقان ليهدر فرصة كانت مواتية للتسجيل لأصحاب الضيافة تمر الى ركلة زاوية..

تألق الحارس الجزائري من تسديدة التش أبعدها أسامة إلى ضربة مرمي بعد ان لامست اللاعب خالد النعسان في الدقيقة 20 من الشوط الأول

في الدقيقة 22 من الحصة الأولى عادت الشبيبة الى الهجوم ولكن دفاع المريخ ابعد اخطر الفرص عبر اللاعب التاج إبراهيم لرمية تماس .

مارس لاعبي الشبيبة ضغوطات على حكم المباراة ليمنحهم ركلة زاوية لم يحسنوا الاستفادة منها بعد أن أبعدها دفاع المريخ إلى رمية تماس .

حاول الفريق الجزائري الوصول الى شباك المريخ عبر الارسال الطويل لكن دون جدوي بعد ان نجح ابو عشرين فس إستلام كافة الكرات المعكوسة .

لجأ المريخ الى اللعب القصير الممرحل من اجل ضرب الفريق الجزائري لكن عابه اللمسة الاخيرة لتمر نقلاته الى ضربة مرمي .

أرسل اللاعب بلايلي كرة عكسية حولها اللاعب صلاح نمر الى ركلة زاوية وعاد مجدد الفريق الجزائر لكنه فشل في تحقيق هدفه

اعتدى اللاعب نبيل على لاعب المريخ صلاح نمر دون كرة بعد ان اعتذر عن مخالفة ارتكبها اللاعب التش ليتدخل الحكم المصري ليمنح لاعب المريخ رمضان عجب والتش بطاقة صفراء ومن قبلهم اللاعب نبيل على .

مخالفة خطيرة

في الدقيقة 32 حصلت الشبيبة على مخالفة على بعد خطوات من مرمي المريخ نفذها اللاعب رزقي حمرون تمر إلى خارج الملعب ضربة مرمي .

حاول اللاعب حمرون التمثيل على الحكم للحصول على ركلة جزاء لكن المصري تدخل وحذر اللاعب من التمثيل بعد السقوط بين اللاعبين صلاح نمر واحمد ادم .

كاد المريخ الاستفادة من هفوة اللاعب تيزي ابوعلي لكن الاخير تدارك الموقف وابعد الكرة الى رمية تماس ويعود المريخ ليقود هجمة على مرمي الفريق الجزائري يبعدها بن خليفة ويقود منها هجمة ابعدها دفاع المريخ الى وسط الملعب تصل الى محمد الرشيد لامير كمال .

اصابة وعلاج

تعرض اللاعب ماماني رحماني لاصابة من اصطدام مع اللاعب حمرون وتم اخراجه للعلاج بعد تدخل الحكم الذي اوقف اللعب .

استعاد الفريق الجزائري خطورة وقاد له اللاعب رزقي حمرون هجمة في منتهى الخطورة حولها اللاعب حمزة الى ركلة زاوية تبعد مجددا الى وسط الملعب تصل الى التش يرتكب مخالفة .

هدف للشبيبة

في الدقيقة 43 وضع اللاعب نبيل سعدون فريقه الشبيبة في المقدمة من هفوة لدفاع المريخ ليسدد في المرمي

قاد أمير كمال هجمة خطيرة ومررها الى العجب الذي سدد في المرمي تسلمها الحارس أسامة بمبوط هدف مهدر للمريخ في الدقيقة 45

قدر الحكم ثلاث دقائق مبددة من الشوط الأول لم تحدث جديدا في اللقاء لينتهي الشوط الأول بهدف لأصحاب الضيافة

الشوط الثاني

بدأ فيه المريخ والفريق الجزائري بحذر شديد وكاد اللاعب نمر ان يكلف المريخ هدفا .

نشطت العاب ممثل الجزائري وكاد ان يضيف الهدف الثاني لكن تسديدة حمرون تمر الى ضربة مرمي .

تناقل الدفاع المريخي سلسلة من الكرات القصيرة من اجل كسر صمود أصحاب الضيافة لكن دون جدوي خاصة بعد الاعتماد على الإرسال في الجزء الأخير من ملعب الجزائري .

قاد رمضان عجب هجمة في غاية الخطورة وتعرض الى عرقلة من دفاع الشبيبة لكن الحكم لم يحتسب مخالفة للمريخ.

عاد المريخ وسيطر مجددا على ملعب المباراة وقاد له اللاعب بيبو هجمة خطيرة لم تكن بالدقة المطلوبة.

أطلق اللاعب النعسان تسديدة حولها أسامة بمبوط لرمية تماس .

اجري مدرب المريخ تعديلا بخروج اللاعب ماماني وحل في مكانه اللاعب الصيني لتنشيط الوسط والسيطرة على المباراة بعد تراجع مستوى النيجيري ماماني.

ابعد دفاع المريخ كرة خطيرة إلى خارج الملعب ركلة زاوية في ظل خروج الحارس ابو عشرين عن مرماه .

لم يستفد اللاعب التش من احد الهفوات التي وقع فيها دفاع الشبيبة لتمر كرته الى خارج الملعب .

في الدقيقة 60 قاد اللاعب التش هجمة متحركة بعد أن راوغ لاعبين دفعة واحدة أبعدها نبيل سعدون من أمامه إلى ركلة زاوية نفذها بيبو تمر إلى وسط الملعب تصل الى محمد الرشيد كان في وضعية التسلل .

قاد اللاعب بكري المدينة البديل هجمة أبعدها الدفاع إلى وسط الملعب تصل الى عبد الوحيد الغربي مرر إلى اللاعب حمرون لكن دفاع المريخ كان بالمرصاد .

تسلل التش بكرة ومر من اكثر من لاعب وانقض عليه الجزائري لكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء بعد ان تعرض الى ضغوطات من لاعبي الشبيبة رغم ان اللاعب عطل لاعب المريخ احمد حامد التش وهو في مواجهة المرمي .

في الدقيقة 70 مرر اللاعب خالد النعسان فرصة على طبق من ذهب للمدينة وسدد في سقف المرمي لكن الحارس حولها الى ركلة زاوية لم تنفذ بالدقة المطلوبة بعد ان مرت من الدفاع وحولها إلى ركلة زاوية مجددا.

حاول الفريق الجزائري إضافة هدف ثاني بأساليب (كروية) بالضغط على الحكم المصري إلا إن دفاع المريخ تفطن للأمر ومرر أسلوب الفريق الجزائري دون الوقوع في هفوات خطيرة تتسبب في ولوج هدف ثاني .

في الدقيقة 80 حصل الفريق الجزائري على ركلة زاوية أبعدها الدفاع المريخي تصل إلى المدينة قاد منها هجمة طالت من أقدامه تمر إلى رمية تماس .

اجري ابراهومة تعديلا بدخول اللاعب التاج يعقوب وخروج محمد الرشيد لتنشيط الوسط .

أهدر المريخ هدفا محققا من كرة اللاعب التش لكن الدفاع ابعد الكرة الى رمية تماس في الدقيقة 88 بعد ان راوغ أكثر من لاعب .

هدف منقوض للمريخ

حصل الفريق الجزائري على ركلة زاوية من هفوة بين التاج وابو عشرين في الدقيقة 90 تبعد تصل الى واحرز منها اللاعب النعسان هدفا للمريخ نقضه مساعد الحكم بحجة التسلل لينهي الحكم المباراة بفوز الفريق الجزائري بهدف دوم رد