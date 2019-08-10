مقتل أكثر من 60 شخصا إثر انفجار ناقلة للوقود غربي العاصمة التنزانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قتل أكثر من 50 شخصا إثر انفجار شاحنة تنقل البترول في مدينة مسامفو ببلدة موروجورو، غربي العاصمة التنزانية دار السلام.

ا ونقلت صحيفة “ذا سيتيزن تنزانيا”، اليوم السبت: “أكثر من 60 شخصا قتلوا إثر انقلاب ناقلة بترول اشتعلت فيها النيران في مدينة مسامفو”.

وأضافت الصحيفة “من بين القتلى عدد ممن كانوا على متن دراجات نارية تجمعوا في المنطقة لجمع الوقود المتسرب من الناقلة”، مؤكدة إصابة أكثر من 70 شخصا. سبوتنيك المادة السابقة إيران تكشف الستار عن منظومة دفاع صاروخي مطورة المقالة القادمة مجلس الصحوة الثوري يعلن رفضه للوثيقة الدستورية…

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