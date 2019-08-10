شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت إيران النقاب، اليوم السبت، عما قالت عنها السلطات إنها منظومة للدفاع الصاروخي جرى تطويرها محليا بمدى 400 كيلومتر وقادرة على كشف صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

كانت إيران أسقطت طائرة استطلاع أمريكية مسيرة في الخليج بصاروخ سطح جو في يونيو/ حزيران. وتقول طهران إن الطائرة المسيرة كانت تحلق فوق أراضيها لكن واشنطن قالت إنها كانت في المجال الجوي الدولي. وفقا لـ “رويترز”.

وعرض التلفزيون الإيراني لقطات لمنظومة فلق وهي مركبة رادار متنقلة قال التلفزيون إنها نسخة متطورة من منظومة جاما التي قال خبراء عسكريون إنها روسية الأصل. المادة السابقة المهدي : للأسف الأخوة فى الحزب الشيوعى يقومون بدور المشاكسة… المقالة القادمة مقتل أكثر من 60 شخصا إثر انفجار ناقلة للوقود غربي العاصمة التنزانية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تكشف الستار عن منظومة دفاع صاروخي مطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.