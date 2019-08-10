المهدي : للأسف الأخوة فى الحزب الشيوعى يقومون بدور المشاكسة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم رئيس حزب الامة رئيس قوى نداء السودان الصادق المهدي مواقف الحزب الشيوعى الرافضة للاتفاق الذى تم مع المجلس العسكرى ووصف مواقف الشيوعي بالمتناقضة.

وقال خلال مقابلة له : (للأسف الأخوة فى الحزب الشيوعى يقومون بدور المشاكسة)، وكشف عن اتفاقهم مع الحزب الشيوعي في وقتٍ سابق على تسيير مواكب وتقديم مذكرة للنظام السابق، وأضاف :بينما نحن متفقون سبقونا بموكب حزبى ووصف الأمر بالشذوذ الحزبي.

وقال رئيس حزب الأمة القومي إن أمام الحزب الشيوعي خياران إما الانخراط مع الاغلبية في موقف موحد أو إتخاذ موقفاً منفرداً والانضمام للمؤتمر الوطني في معارضة المسيرة الوطنية الديمقراطية. المادة السابقة السكة حديد: قطار عطبرة يتحرك الجمعة لحضور التوقيع النهائي… المقالة القادمة إيران تكشف الستار عن منظومة دفاع صاروخي مطورة

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