لقاء مرتقب بين “الحلو” و”تجمع المهنيين” في جوبا

علم مصدر عن لقاء ينتظر إلتئامه بالعاصمة الجنوب سودانية جوبا بين الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وتجمع المهنيين السودانيين.

وكشف المصدر عن أن الخطوة تأتي في سياق محاولة التجمع معرفة رؤى الحلو وتصوراته لعملية السلام الشامل في السودان، منوها إلى أن التجمع يعكف على صياغة ورقة بهذا المضمون. مرجحا أن يلتئم اللقاء في غضون اسبوع.

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وأكدت عضو تجمع المهنيين ومقررة السكرتارية وعضو فريق التفاوض قمرية عمر بحسب صحيفة السوداني، أن التجمع تسلم بالفعل دعوة من الحركة الشعبية بزعامة الحلو، وتم تجديدها. قاطعة بأن التجمع أعلن موافقته من حيث المبدأ لجهة أولوية ملف السلام، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)