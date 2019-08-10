تفاصيل أبرز مطالب الثورية لـ”قوى التغيير” في مفاوضات القاهرة

قال مصدر لصيق بوفد التفاوض بين “الجبهة الثورية” ووفد “قوى إعلان الحرية والتغيير”، إن أبرز نقاط الجبهة الثورية التي تريد إدراجها في الوثيقة الدستورية، النص صراحة على الجبهة الثورية والحركات المسلحة باعتبار أنها الأطراف المعنية بالتفاوض لتحقيق السلام الشامل، فضلاً عن ضرورة النص على أن تسود الاتفاقات مع الحركات في حال الاختلاف على الوثيقة الدستورية، وأخيراً أن يباشر رئيس الوزراء بمجرد تسميته عملية السلام للوصول إلى اتفاقات نهائية في سقف زمني لا يتجاوز الشهر أو الشهرين ليتسنى للجبهة الثورية المشاركة في التشكيل الحكومي والسيادي.

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ووصل إلى القاهرة بحسب صحيفة السوداني، وفد الثورية الذي يضم رئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار ونائب رئيس الحركة ياسر عرمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)