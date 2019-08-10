قيادي بـ”قوى الحرية”: (نداء السودان) لم يرشح رئيساً للوزراء بعد

قال القيادي بـ”قوى الحرية والتغيير” ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، إن الاتفاق حول رئيس الوزراء سيُحسم بشكل نهائي من قبل المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير، وأبدى زهده في المنصب، معلناً تمسكه بموقف حزبه المعلن بشأن ترشيحه، وزاد: (لم نفعل ما فعلنا من أجل كرسي).

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وفيما أكد وجود مرشح يحظى بالأغلبية، قال إن كتلة نداء السودان لم تقدم ترشيحها لمنصب رئيس الوزراء بعد، وكشف الدقير بحسب صحيفة السوداني، عن اجتماع سينعقد اليوم لتكوين الهيكل القيادي،

الخرطوم (أخبار الخليج 365)