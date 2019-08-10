انتهاء التحقيق في أحداث الأبيض وتسليم المتهمين للعدالة

أكد والي ولاية شمال كردفان اللواء ركن الصادق الطيب عبد الله، فراغ لجنة تقصي الحقائق التي تم تكوينها من قبل الولاية من أعمالها، كاشفاً أن المتهمين هم الآن في يد العدالة.
وهنأ الوالي بحسب صحيفة السوداني، المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير على الاتفاق السايسي والدستوري، وقال إنه يسهم في التحول الديمقراطي وتشكيل حكومة الكفاءات، وأعرب عن أمله في أن يأتي العيد والولاية تشهد مزيداً من التنمية والاستقرار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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