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عبد الحي يوسف يدعو الجماعات الإسلامية بإنكار الوثيقة الدستورية

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التاريخ: 10-أغسطس-2019

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عبد الحي يوسف يدعو الجماعات الإسلامية بإنكار الوثيقة الدستورية

 

الخرطوم: السوداني

دعا الشيخ عبد الحي يوسف الجماعات الإسلامية إلى إنكار ما تم في الوثيقة الدستورية، لجهة أنها أغفلت أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، محملاً المجلس العسكري ذلك، معتبراً أنه تسبب في ضياع الدين بالتوقيع على الوثيقة.

 

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وقال عبد الحي يوسف في خطبة أمس الجمعة إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، مشيراً إلى أن ما تم يعد سابقة لم تحدث منذ الاستقلال.

 

 

وأوضح يوسف بحسب صحيفة السوداني، أن الوثيقة السياسية والدستورية لا تمثل الشعب السوداني، وأنها تمثل تطلعات فصيل معين من أجل فرض إرادته وتمرير أجندته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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