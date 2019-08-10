التاريخ: 10-أغسطس-2019 فى : أخبار 181 مشاهدة قال القيادي بقوى الحرية والتغيير ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، بشأن هيكلة جهاز الأمن إن الجهاز كانت له أسنان وأنياب وسلطة اعتقال وعمليات، وأنه تحول لجهاز خاص بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة مثله وسائر أجهزة المخابرات العالمية، مستبعداً وجود تنازع حول تبعيته للسلطتين السيادية والتنفيذية بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدقير: لم يعد لـ(الأمن) أسنان وسلطة اعتقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.