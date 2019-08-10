رياض محرز يتخلص من شبح المنشطات وقد يشارك في مباراة مانشستر سيتي ووست هام

اجتاز رياض محرز قائد منتخب الجزائر الفائز بكأس الأمم الأفريقية الشهر الماضي في مصر ولاعب وسط مانشستر سيتي اختبارًا لتعاطي المنشطات تابعًا للوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات ليصبح جاهزًا لمواجهة وست هام يونايتد، يوم السبت، بعد غيابه عن مباراة ليفربول في كأس الدرع الخيرية بسبب تناول عقار غير معروف.

وغاب محرز عن مباراة ليفربول التي حسمها مانشستر سيتي بالفوز بركلات الترجيح، الأسبوع الماضي، نظرًا لأن الأطباء في مانشستر سيتي غير متأكدين مما إذا كانت المادة الموجودة في الدواء الذي تناوله الدولي الجزائري لعلاج الجيوب الأنفية غير تابع للأدوية الخاضعة للوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات.

وكشفت صحيفة ”ديلي ميل“ أن الجناح البالغ من العمر 28 عامًا خضع لعملية خاصة في أنفه عقب فوز الجزائر بكأس الأمم وقبل الانضمام إلى فريق المدير الفني بيب غوارديولا.

وأكد غوارديولا أن الجراحة كانت لمساعدة اللاعب في التنفس، موضحًا أن الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات أخضعت محرز لاختبار اجتازه بنجاح.

Advertisements

وقال غوارديولا ”الطبيب – وليس من المنتخب الوطني – لم يرسل ما يلزم من أوراق فيما يتعلق بهذه الجراحة، وكان إجراءًا احترازيًا وينبغي علينا توخي الحذر وكان من الأفضل عدم الدفع به في المباراة أمام ليفربول، والوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات حضرت إلى مقر سيتي وبات اللاعب جاهزًا الآن“.

وأضاف:“في كل مرة تتناول فيها عقارًا يجب عليك إبلاغ النادي والجميع يعرف ذلك، ويمكنه المشاركة أمام وست هام، وإلكاي غوندوغان خضع لعملية جراحية مماثلة الصيف الماضي ثم ارتدى قناعًا للعب“.

وباتت فرصة محرز كبيرة للمشاركة في التشكيلة الأساسية بعد إصابة الدولي الألماني ليروي ساني بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وسيخضع لعملية جراحية في برشلونة الأسبوع المقبل.