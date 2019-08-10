التحالف يُسقط طائرة مسيَّرة أطلقها الحوثيون باتجاه "خميس مشيط"

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قد أوضح أن جميع محاولات الميليشيات الحوثية بإطلاق طائرات دون طيار، مصيرها الفشل، لافتًا إلى اتخاذ التحالف كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
وقال المالكي إن المحاولات المتكررة تعبّر عن حالة اليأس لدى الميليشيات الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران في المنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل؛ يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.
وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير قدراتها بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يُسقط طائرة مسيَّرة أطلقها الحوثيون باتجاه "خميس مشيط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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