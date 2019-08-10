قيادة قوات الأمن الخاصة بعدن تعلن الانضمام للمجلس الانتقالي الجنوبي

وفي مقطع فيديو بثه نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، ظهر باعش وسط جنوده ؛ قائلاً إن قوات الأمن الخاصة و“هي قوة جنوبية منذ البداية مع المقاومة الجنوبية وسنظل مع المقاومة الجنوبية ومع الجنوب برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي“.
وأضاف: ”تعلن قيادة قوات الأمن الخاصة ضباطها وأفرادها وجنودها انضمامهم والعمل مع المقاومة الجنوبية برئاسة الأخ الرئيس عيدروس الزبيدي ومن هنا تظل القوة واحدة وموحدة من أجل الجنوب..“.
وكان بن بريك قال في تغريدة على حسابه في تويتر: ”الآن في اتصال هاتفي معي من اللواء فضل عبدالله باعش قائد قوات الأمن الخاصة يعلن انضمامه التام هو والضباط والصف والأفراد للقوات المسلحة الجنوبية بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي. نهيب بكافة القيادات العسكرية الجنوبية باتخاذ ذات الموقف لأجل الجنوب وشعبه“.
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