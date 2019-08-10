اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

قيادة قوات الأمن الخاصة بعدن تعلن الانضمام للمجلس الانتقالي الجنوبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلن قائد قوات الأمن الخاصة بعدن ولحج وأبين والضالع، التابعة للحكومة اليمنية، اللواء فضل عبدالله باعش، اليوم السبت، انضمامه وقواته إلى القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي مقطع فيديو بثه نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، ظهر باعش وسط جنوده ؛ قائلاً إن قوات الأمن الخاصة و“هي قوة جنوبية منذ البداية مع المقاومة الجنوبية وسنظل مع المقاومة الجنوبية ومع الجنوب برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي“.

وأضاف: ”تعلن قيادة قوات الأمن الخاصة ضباطها وأفرادها وجنودها انضمامهم والعمل مع المقاومة الجنوبية برئاسة الأخ الرئيس عيدروس الزبيدي ومن هنا تظل القوة واحدة وموحدة من أجل الجنوب..“.

وكان بن بريك قال في تغريدة على حسابه في تويتر: ”الآن في اتصال هاتفي معي من اللواء فضل عبدالله باعش قائد قوات الأمن الخاصة يعلن انضمامه التام هو والضباط والصف والأفراد للقوات المسلحة الجنوبية بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي. نهيب بكافة القيادات العسكرية الجنوبية باتخاذ ذات الموقف لأجل الجنوب وشعبه“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادة قوات الأمن الخاصة بعدن تعلن الانضمام للمجلس الانتقالي الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا