الأمم المتحدة قلقة من التصعيد في عدن وتدعو لوقف القتال

وأكدت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن على حسابها الرسمي في "تويتر" أن 200 ألف شخص في عدن فقدوا من جراء التصعيد القدرة على الحصول على مياه نظيفة، ومشددة على ضرورة ضمان وصول الجرحى والمرضى إلى المرافق الصحية وحماية العاملين في الرعاية الصحية.
وأكدت: "أنها مسألة حياة أو موت".
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طرفي النزاع، وهما قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والقوات الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، دعاهما إلى وقف العمليات القتالية وضمان تطبيق القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وحث غوتيريش الطرفين على إطلاق حوار شامل بغية تسوية الخلافات القائمة بينهما والتجاوب مع مخاوف جميع اليمنيين.
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