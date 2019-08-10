صلاح يتصدر قائمة اللاعبين الأجانب الأغلى في الدوري الإنجليزي

تصدر النجم المصري، محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول ، قائمة أغلى اللاعبين الأجانب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، لموسم 2019 – 2020.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في تحديد أسعار اللاعبين، فإن القيمة السوقية لصلاح، تصل إلى 150 مليون يورو، وهو ما يجعله حاليا أغلى لاعب أجنبي في الدوري الإنجليزي.

وحل البلجيكي، كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، في المركز الثاني، وتقدر قيمته بنحو 130 مليون يورو.

وجاء الدولي السنغالي، ساديو ماني، جناح نادي ليفربول، في المركز الثالث في قائمة أغلى اللاعبين الأجانب في "البريمير ليغ"، حيث تصل قيمته السوقية إلى 120 مليون يورو، وتلاه في المركز الرابع، الفرنسي نغولو كانتي، لاعب خط وسط تشيلسي، بـ100 مليون يورو.

وقدم صلاح أمس، أداء رائعا في أولى مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بتسجيله هدفا ساهم به، في اكتساح ليفربول ضيفه ونوريتش سيتي بنتيجة 4-1.