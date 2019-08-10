كلوب يؤكد غياب أليسون عن مباراة "السوبر الأوروبي"

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة، عقب مواجهة ليفربول وضيفه نوريتش سيتي (4-1)، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، قال: "دعونا نرى مدى خطورة إصابته (أليسون)، وكيف سنتعامل معها".
وتابع المدرب الألماني: "واضح أنه تعرض لإصابة عضلية.. لم يستطع إكمال المباراة، وهذه إشارة غير جيدة".
وأكد كلوب أن أليسون، سيغيب عن مواجهة ليفربول أمام تشيلسي المقررة يوم الأربعاء المقبل في كأس "السوبر الأوروبي"، حيث قال: "بكل تأكيد، أليسون لن يلعب الأربعاء".
واضطر أليسون لمغادرة ملعب مباراة فريقه وضيفه نوريتش سيتي، في الدقيقة 39، بعدما تعرض لإصابة أثناء تنفيذه ضربة مرمى، وترك مكانه للوافد الجديد الإسباني أدريان.
ومن المنتظر أن يخضع الحارس البرازيلي في وقت لاحق اليوم، لفحص طبي، لتحديد مدى خطورة إصابته، ومدة غيابه.
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