ونقلت صحيفة "ذا سيتيزن تنزانيا" اليوم السبت أن "أكثر من 50 شخصا قتلوا إثر انقلاب شاحنة بترول (صهريج) اشتعلت فيها النيران في مدينة مسامفو".
وأضافت الصحيفة أن "من بين القتلى عددا ممن كانوا على متن دراجات نارية تجمعوا في المنطقة لجمع الوقود المتسرب من الشاحنة".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 50 شخصا على الأقل جراء انفجار صهريج للوقود غرب عاصمة تنزانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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