العراق يؤكد استمرار المفاوضات مع "إكسون موبيل" الأمريكية حول "مشروع الجنوب"

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت: "أكدت وزارة النفط عن استمرار مفاوضاتها مع شركة إكسون موبيل الأمريكية حول مشروع جنوب العراق المتكامل، وأن عدم التوصل إلى اتفاق أو إبرام عقد بين الطرفين، لا يعني انتهاء المفاوضات أو إقصاء الشركة من هذا المشروع".
ونفت الوزارة ما تداولته وسائل إعلام عن إبرام الوزارة أو شركة نفط البصرة لعقود مع شركتي "بريتيش بتروليام" البريطانية و"إيني" الإيطالية، وقالت أنها "ترفض التلاعب بالمعلومات والحقائق من قبل بعض الصحفيين، وتود أن توضح أن العقود مع الشركتين اقتصرت على تجهيز مواد لأنبوبين نفطيين بحريين لغرض تأهيلهما لضمان نقل النفط الخام وتصديره عبر منظومة التصدير الجنوبية".
ويضم مشروع الجنوب المتكامل مجموعة من المشاريع الحيوية منها تطوير حقلي بن عمر وأرطاوي، ومشروع تجهيز ماء البحر المشترك، وتوسيع وتطوير منظومة الخزن والنقل والتصدير، إضافة إلى بناء وحدتين لمعالجة وتصنيع الغاز المصاحب.
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