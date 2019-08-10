السكة حديد: قطار عطبرة يتحرك الجمعة لحضور التوقيع النهائي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت اللجنة التسييرية للنقابة العامة لعمال السكة حديد، أن قطار عطبرة المقرره تسييره لحضور التوقيع النهائي على الاتفاق، سيتحرك مساء الجمعة المقبلة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن القطار سيغادر محطة عطبرة في في الثامنة مساء الجمعة على أن يصل صباح السبت قبل موعد التوقيع النهائي، وقال البيان : (مرة أخرى تزين مدينة عطبرة تاج الثورة السودانية بقطارٍ مهيبٍ في موكبٍ حاشدٍ يتوجه إلى العاصمة ). المادة السابقة جبريل إبراهيم يطالب قوى التغيير بتضمين وثيقة السلام في الإعلان الدستوري المقالة القادمة المهدي : للأسف الأخوة فى الحزب الشيوعى يقومون بدور المشاكسة…

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