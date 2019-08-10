جبريل إبراهيم يطالب قوى التغيير بتضمين وثيقة السلام في الإعلان الدستوري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب رئيس حركة العدل والمساواة والقيادي بالجبهة الثورية جبريل ابراهيم، قوى الحرية والتغيير بتضمين وثيقة السلام في الوثيقة الدستورية.

وقال جبريل في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس الأول، على قوى الحرية والتغيير أن تتواضع وتقبل تعديل وثيقة الاعلان الدستوري بتضمن وثيقة السلام بكل بنودها، وأكد أن ذلك سيكمل فرحة الشعب السوداني بعيد الأضحى.

يذكر أن قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية توافقتا على وثيقة السلام بعد مشاورات طويلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أواخر يوليو الماضي. المادة السابقة الدقير: الوثيقة الدستورية وتشكيل الحكومة يفتحان الطريق لحل ديون السودان…. المقالة القادمة السكة حديد: قطار عطبرة يتحرك الجمعة لحضور التوقيع النهائي…

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