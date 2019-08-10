الدقير: الوثيقة الدستورية وتشكيل الحكومة يفتحان الطريق لحل ديون السودان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، أن الوثيقة الدستورية وتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، يفتحان الطريق للتعاون مع العالم الخارجي في شطب ديون السودان الخارجية واستقطاب المساعدات والقروض من المؤسسات والصناديق الدولية.

وأبدى الدقير طبقاً لما نقلت وكالة السودان للأنباء، عدم انزعاجه من الشروط الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتوقع أن يزور وفد من الحرية والتغيير الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر. المادة السابقة عرمان يرحب بإلغاء حكم الإعدام ضده ويصفه بالسياسي بامتياز… المقالة القادمة جبريل إبراهيم يطالب قوى التغيير بتضمين وثيقة السلام في الإعلان الدستوري

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