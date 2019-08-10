عرمان يرحب بإلغاء حكم الإعدام ضده ويصفه بالسياسي بامتياز…

الخليج 365:

رحب نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ياسر عرمان، بإلغاء حكم الاعدام شنقا ضده ورئيس الحركة مالك عقار، والصادر من احدى المحاكم السودانية في النظام السابق، ووصف إلغاء الحكم بأنه يخلق المناخ المناسب لتحقيق السلام

وقال عرمان في تصريح له: نحن نرحب بهذه الخطوة وإلغاء احكام الإعدام الغيابية بالإعدام شنقا وهي كانت واجبة التنفيذ على (17) من قيادات الحركة الشعبية ووجهت إلى (78) من أسرى الحركة الشعبية وصدرت احكام ببراءة 31 منهم و46 بالسجن المؤبد، وأضاف: هذه الاحكام كانت سياسية بامتياز والنظام السابق هو من أشعل الحرب في النيل الأزرق”

وأكد عرمان أن قرار المجلس العسكري يساعد في تهيئة مناخ إيجابي للسلام، ولفت إلى وعد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول حميدتي بإلغاء احكام الإعدام في لقاءه مع رئيس الحركة في جوبا، وشدد على إصرار الحركة الشعبية على السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب والتحول إلى حركة سياسية وفق مشروع السودان الجديد.

وأشار نائب رئيس الحركة الشعبية إلى إن السودان يحتاج إلى مشروع وطني جديد يقوم على المواطنة بلا تمييز وانهاء الحروب كحزمة واحدة مع الديمقراطية، وإلى بناء نظام جديد قائم على الديمقراطية وسيادة حكم القانون وهو جوهر ما تهدف الثورة السودانية لتحقيقه وغياب ذلك يعني فشل الثورة التي دفع شعبنا ثمنها باهظا.