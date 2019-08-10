خبرة الأهلي شندي تواجه جاهزية بانداري الكيني بالكونفيدرالية ظهر اليوم

الخليج 365 :

تأتي انطلاقة فريق الأهلي شندي، القارية ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، مختلفة عن جميع سنواته السابقة، وذلك حينما يحل ضيفا على فريق بانداري الكيني.ويلتقي الفريقان ظهر اليوم السبت بملعب كاساراني بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة القارية.

وتعد هذه المشاركة هي الثامنة للأهلي شندي على التوالي ببطولة كأس الكونفيدرالية، ولم يسبق طوال تلك السنوات، أن لعب أمام فريق كيني، لكن مواجهاته تكررت أمام الفرق الكونجولية تحديدا.

واستعد الأهلي شندي لهذه المباراة بفترة إعداد تجاوزت 3 أسابيع بقليل، مع خوض 3 مباريات من العيار الثقيل أمام أندية، الخرطوم الوطني والمريخ والهلال.

كما يدخل فريق النمور المباراة مدعوما بخبرة مديره الفني الوطني الكبير محمد عبدالله مازدا.

ولكن في الوقت نفسه عند مقارنة إعداد الفريق السوداني، بفريق بانداري الكيني، فإن كفة الأخير تبدو الأرجح؛لأنه خاض مباريات تنافسية قوية على مستوى إقليمي، بعد مشاركته ببطولة كأس كاغامي لأندية سيكافا قبل أقل من أسبوعين، حيث تخطى الدور الأول، بعد المشاركة في 4 مباريات.وبالمقابل فإن شندي، يستطيع أن يتغلب على فارق الإعداد، بخبرة لاعبيه الطويلة في بطولة الكونفيدرالية.