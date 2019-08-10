والي ولاية الجزيرة يعين مديرة عامة لوزارة المالية

الخليج 365 :

أصدر والي ولاية الجزيرة، اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير، يوم الجمعة، قراراً بالرقم (90) لسنة 2019م، بإعفاء، وداد مصطفى البشرى، من منصبها مديرة عامة لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية.

وأصدر الوالي في المقابل قراراً آخر بتعيين إخلاص حسين محمد أحمد، مديرة عامة للوزارة، خلفاً لوداد البشرى.