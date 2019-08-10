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سمية الخشاب وستونة يشاركن في غناء أوبريت السودان ومصر إيد واحدة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تستعد مبادرة مصر والسودان ايد واحدة لتصوير اوبرايت (السودان ومصر ايد واحدة) بالقاهرة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بعد طرح اغنيه بلاد الشمس.

تضيف الحصري أن أوبرايت (السودان ومصر إيد واحدة ) كلمات الشاعر الغنائي عوض الله عبد الرحمن أبو شيبه والملحن عبد الرحمن محمد ابو حراز وسيشارك بالغناء من السودان ستونه ومعتز دولار وعلى العبيد وكريم ابو فروع ومن مصر أسرار الجمال ومحمد قدرى وسميه خشاب واحمد شحاته .

تقول كلمات الاوبرايت (السودان ومصر إيد واحدة)

يلا تعالو

نغني نشيل

حماة الوادي

شباب النيل

ايد لي ايد

و نرمي بعيد

وبلادنا تعود

بنهج جديد

مصر والسودان

تراث وحضارة

وشعب عظيم

كلو جسارة

معلم وقائد

كل العالم

شعب نبيل

وراقي مسالم

ام الدنيا

يا أخت بلادي

والسودان

يا عمق الوادي

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كل العالم

يشهد لينا

أمة عظيمة

نحن بدينا

كفاية تعالو

نشد الهمة

ونبني بلادنا

ونصل القمة

نعمر ونزرع

كل ترابنا

حقول ومزارع

فيها شبابنا

الله حبانا

اجمل جنة

نهر النيل

يسقينا محنة

تاريخنا عظيم

مليان ثروات

بترول و معادن

وإهرامات

ثؤكدالحصرى أنها تواصلت مع مطربين كبار من البلدين للانضمام لهذا العمل الوطنى وسيتم إهداء الاوبرايت للقنوات المصرية والسودانية للتأكيد على الترابط والحب بين الشعبين الشقيقين وباذن الله خلال أيام سيتم الإعلان عن كبار المطربين والانضمام لهذا العمل الوطنى المهم وللتاكيد بأن مصر اخت بلادي.

وذكرت أن الجميع متحمس للعمل لأنه دبلوماسية شعبية وهو نبض الشعبين الحقيقي.تشير الحصرى أقامت مبادرة مصر والسودان ايد واحد احتفاليه ليله سودانيه فى حب مصر تحت رعايه وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي والمنتدى الاعلامي كما اقمنا أفريقيا فى قلب مصر تحت رعايه وزيرة الثقافه الدكتورة إيناس عبد الدايم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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