"مشروع ليلى" تثير الأزمات فى الوطن العربى

أصبح اسم الفرقة الموسيقية "مشروع ليلى" كافيا لإثارة الأزمات، فبمجرد الإعلان عن حفل لتلك الفرقة اللبنانية فى وطن عربى، يقابله دعوات لمقاطعته، وذلك لاعتراف أحد أعضاء الفرقة فى وقت سابق بمثليته الجنسية، وواجهت الفرقة اتهامات بأن أغنياتها تمس بالقيم الدينية والإنسانية وتتعرض للمقدسات.

مؤخرا أثيرت أزمة فى لبنان بطلها فرقة "مشروع ليلى" عقب إعلانهم المشاركة فى أحد المهرجانات الغنائية هناك، كان مقررا إقامته اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان جبيل، وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى حملة مقاطعة ومنع إقامة الحفل، كما أن البعض نادى باستخدام القوة لمنع إحياء هذا الحفل.

وتعرضت فرقة "مشروع ليلى" لمواقف مشابهة فى الأردن ومصر، ففى يونيو عام 2017، منعتها السلطات الأردنية من إقامة حفل فى عمان بحجة احتوائه على فقرات "تستفز المشاعر العامة"، وفى سبتمبر من العام نفسه، قررت نقابة المهن الموسيقية فى مصر، منع الفرقة أيضا بعدما رفع عدد من جمهورها أعلام المثليين فى حفل بالقاهرة.

ولم يقتصر الأمر على مواقع التواصل فقط، حيث أطلقت "مطرانية جبيل المارونية" بيانا طالبت من خلاله بمنع الحفلة، كما أكد رئيس "المركز الكاثوليكى للإعلام" عبدو أبو كسم، فى حديث إذاعى أن بعض أغانى فريق "مشروع ليلى" تشكل إساءة وخطرا على عادات المجتمع، وذلك على خلفية تداول تعليقات تفيد بأن الفرقة ألفت كلاما ساخرا على لحن إحدى "التراتيل المسيحية"، كما نشر مؤسس الفرقة، حامد سنو، صورة للسيدة العذراء وقد تم استبدال وجهها بوجه المغنية الأمريكية مادونا، إضافة إلى أنه سبق أن أعلن "مثليته الجنسية" عبر شاشات التلفزيون.

و أفاد المدعى فيليب سيف فى لبنان، بأن الفرقة أهانت الرموز الدينية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، كما دعا زعماء كنسيون لإلغاء الحفل أيضا.

وأوضحت مطرانية جبيل الكاثوليكية المارونية أن أغانى الفرقة "تمس بغالبيتها بالقيم الدينية"، مضيفة أنه لا يليق بجبيل استضافة حفلات موسيقية "تتعارض بشكل مباشر مع الإيمان المسيحي".

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وأفادت تقارير فى الصحف اللبنانية بأن الشرطة ستفتح تحقيقا فى شكوى ضد "فرقة مشروع ليلى" الموسيقية بتهمة ازدرائها الأديان.

فى المقابل أعلن متضامنون مع فرقة "مشروع ليلى" إقامة حفل موسيقى مجانى فى بيروت، اليوم الجمعة، للتضامن مع فرقة "مشروع ليلى"، بعد إلغاء حفلها الذى كان مقرر له اليوم، ويحمل حفل اليوم شعار "صوت الموسيقى أعلى".

"مشروع ليلى" فرقة موسيقية لبنانية تقدم موسيقى "روك"، مكونة من 5 أعضاء، وتشكّلت فى بيروت عام 2008، أثناء ورشة عمل موسيقية لبنانية فى الجامعة الأمريكية.

وأصدرت الفرقة 3 ألبومات، كما حصلت على جائزة لجنة التحكيم والجمهور، فى مسابقة "الموسيقى الحديثة"، التى نظّمتها إذاعة "راديو لبنان"، وذلك بسبب أغنيتها الشهيرة "رقصة ليلى".

