هند صبرى تشارك بمهرجان "تورنتو" السينمائى بالفيلم التونسى "نورا تحلم"

وتلعب هند شخصية «نورا»، وهي الشخصية الرئسية ومحور الأحداث المستوحاة من قصة حقيقية لفتاة تنتمي للطبقة الكادحة بتونس، ويحكي معاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي ويشارك هند صبري بطولة العمل عدد من النجوم التونسيين منهم لطفي العبدلي، وحكيم بن مسعود، وإيمان الشريف وجدير بالذكر أن آخر أعمال هند صبري التونسية كان فيلم «زهرة حلب»، الذي افتتح فعاليات أيام قرطاج السينمائية عام 2016 مع المخرج رضا الباهي.
يعد مهرجان تورنتو واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية العالمية، حيث يعرض سنويًا برنامجًا ضخمًا يركز فيها على مناطق العالم المختلفة، ناهيك عن كونه النقطة الأولى التي تنطلق منها أغلب الأفلام الأمريكية المرشحة للتنافس في موسم الجوائز نهاية العام ووصولًا للأوسكار.
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