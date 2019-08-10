وزير الدفاع الأمريكى يدعو سول للتعاون فى حماية مضيق هرمز

وأوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن الوزيران اتفقا الليلة على التعاون من أجل دعم الجهود الدبلوماسية لنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية على الرغم من استفزازات بيونج يانج المستمرة وسط توقف في المحادثات النووية.
كما اتفق الجانبان على الحفاظ على التنسيق والتحالف القوي بينهما، نظرا لكونه ضروري لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وفقا للبيان الصحفي المشترك الذي أدلى به الجانبان.
وتطرق الحليفان، خلال المحادثات، إلى ذكر التدريبات المشتركة الصيفية، والمعنية باختبار قدرات سول لإدارة العمليات العسكرية خلال وقت الحرب لنقل حق الإدارة إلى سول من واشنطن.
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