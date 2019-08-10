تركي آل الشيخ يعزي لاعب الأهلي المصري في وفاة والده

قدم المستشار تركي آل الشيخ مالك رئيس نادي بيراميدز، السابق ورئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، خالص التعازي في وفاة والد صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري، والذي وافته المنية في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت.

وكتب مالك نادي ألمريا الجديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك " خالص التعازي ل الكابتن صلاح محسن في وفاة والده ... عظم الله اجرك "

والجدير بالذكر ان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق المصري قد منح اللاعب راحة من التدريبات من أجل حضور واجب العزاء.