موعد مباراة توتنهام ضد أستون فيلا فى الدوري الإنجليزي

يقص نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي شريط مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بمواجهة من العيار الثقيل أمام توتنهام في السادسة والنصف مساء اليوم بملعب "توتنهام".

ويترقب عشاق الكرة المصرية الظهور الأول للنجم المصري محمود تريزيجيه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعدما إنضم لصفوف أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية قادماً من قاسم باشا التركي في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي نحو 9 ملايين جنيه إسترليني.

كما يترقب عشاق "البريميرليج" ظهور نادي أستون فيلا بحلته الجديدة، بعدما بات أول فريق صاعد للدورى الإنجليزى ينفق 146 مليون جنيه إسترلينى على الصفقات بعد صعوده لدورى الأضواء.

ونجح نادي أستون فيلا فى كسر الرقم القياسي المسجل باسم فولهام، الذى أنفق 100 مليون جنيه إسترلينى على الصفقات، بعدما صعد إلى "البريميرليج" الموسم الماضى، حسبما ذكر موقع "سكاواكا" الإنجليزى المتخصص في الإحصائيات.

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وتمكن رجل الأعمال المصرى ناصف ساويرس، مالك نادى أستون فيلا مع المستثمر الأمريكى ويسلى إدنس، من إبرام نحو 12 صفقة لتدعيم صفوف "الفيلانز" قبل انطلاق مسابقة الدورى الإنجليزى.

ويعود فريق أستون فيلا للمشاركة فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بعد غياب 3 أعوام قضاها فى دورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

وصعد فريق أستون فيلا إلى النسخة الجديدة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بعد فوزه على ديربى كاونتى بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "ويمبلى" فى نهائى دورة "البلاى أوف".