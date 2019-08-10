الكويت تصطدم بالبحرين فى الجولة الأخيرة للدور الأول لبطولة غرب آسيا

وتمثل المواجهة أهمية كبيرة للمنتخبين، حيث يتصدر الكويت المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره البحرينى.
ويكفى منتخب الكويت التعادل فى لقاء اليوم من أجل بلوغ المباارة النهائية، فيما ليس أمام البحرين سوى الفوز فقط للتأهل للنهائى.
وتقام فى السادسة والنصف من مساء اليوم أيضا مواجهة المنتخبين السعودى والأردنى فى نفس المجموعة بلقاء تحصيل حاصل بعد أن ودع المنتخبان رسميا منافسات البطولة.
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