حقيقة انتحار ثلاث شقيقات في وادي الدواسر بالسعودية‎

أثار مقطع صوتي تم تداوله على نطاق واسع في السعودية ، جدلاً بين أبناء المملكة بعد أن زعم صاحبه أن ثلاث شقيقات عشرينيات من محافظة وادي الدواسر في منطقة الرياض، أقدمن على الانتحار في ظروف غامضة.

ويقول صاحب المقطع الذي تمت إعادة إرساله لعشرات آلاف السعوديين المستخدمين لتطبيق المراسلة الفوري (واتس آب)، إن والدة الشقيقات الثلاث فوجئت عن دخولها لغرفة بناتها بإقدامهن على الانتحار شنقاً.

وعزا صاحب المقطع الصوتي، الانتحار إلى تأثر الفتيات الثلاث بلعبة ”بوبجي“ القتالية الشهيرة، قبل أن تنتشر روايات أخرى مغايرة، بينها أن الفتيات لقين حتفهن مسمومات، وأن أصابع الاتهام تشير لخادمة في المنزل.

ووجدت قصة الفتيات الثلاث طريقها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير بلغ في موقع ”تويتر“ لوحده، عشرات آلاف التغريدات التي يدعم بعض أصحابها رواية الانتحار ويروج آخرون لرواية تسميمهن، ويشكك فريق ثالث في تلك الأسباب ويدعو للبحث عن أسباب تتعلق بعائلة الشقيقات ومعاملتها لبناتها.

ولم يغب فريق رابع يدعو لانتظار التأكيدات الرسمية لوقوع الحادثة وتفاصيلها عن الجدل الذي اندلع حول الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم يرد أي تأكيد رسمي لوقوع حوادث انتحار في منطقة الرياض.

ولم تعلق شرطة الرياض ولا إمارة المنطقة على الجدل الدائر حول الحادثة المزعومة، ما يعزز من كونها غير صحيحة، إذ عادةً ما تصدر بيانات رسمية عن الحوادث غير المعهودة التي تشهدها المملكة ويثار حولها جدل وتساؤلات في مواقع التواصل الاجتماعي.