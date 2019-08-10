الفيصل: نجاح موسم الحج "الرد المناسب" على المشككين

وأضاف الفيصل مستشار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الجمعة عقب جولته في المشاعر المقدسة، إن "عدد القوى العاملة لخدمة الحجاج بلغ أكثر من 350 ألف من عسكريين ومدنيين".
وشدد أن "نجاح موسم الحج هو الرد المناسب على كل المشككين".
وأشار إلى أن لجنة الحج تجتمع بعد أسبوع واحد من انتهاء الحج لبحث السلبيات والتطوير القادم، منوهاً بأن ما يقدمه رجال الأمن لخدمة الحجاج يدعو للفخر.
وتابع "لا زلنا في بداية الحج، ولا أقول إلا أرفع رأسك أنت سعودي"، مؤكداً أن "من يقللون من جهود السعودية في خدمة الحجاج لا يستحقون الرد".
ووصل الفيصل اليوم إلى مشعر منى لمتابعة أعمال الحج والوقوف ميدانياً على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الحالي.
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