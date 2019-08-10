Breaking Bad يعتلى القمة مرة أخرى فى التقييمات

منافسة شرسة شهدتها الفترة الماضية بين المسلسل الكبير Breaking Bad، والمسلسل الدرامى المقتبس Chernobyl، فى الاستحواذ على أعلى تقييم فى تاريخ الدراما على موقع IMDB، انتهت بفوز المسلسل الأول وتربعه على قمة أعلى التقييمات.

وحققت الحلقة الأخيرة من مسلسل Breaking Bad، التى جاءت بعنوان Ozymandias على تقييم 10.10 على الموقع الشهير، بعد تراجع الحلقة الأخيرة من مسلسل Chernobyl، التى جاءت بعنوان Vichnaya Pamyat لـ 9.9، بعد استمرارها على القمة لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وعلى سياق متصل، يتمتع مسلسل Breaking Bad بشعبية ساحقة، ونجح فى تحقيق الرقم القياسى فى عدد الترشيحات والجوائز الكبرى، حيث حاز المسلسل على 16 جائزة إيمى، وانتصارين متتاليين بجائزة أفضل مسلسل درامى، كما حصل على 2 من جوائز الجولدن جلوب لأفضل مسلسل درامى، و2 من جوائز Peabody، و8 جوائز Satellite، كما دخل المسلسل فى عام 2014 موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر المسلسلات تقييمًا، حيث حصل على معدل تقييم 99 من أصل 100 على موقع MetaCritic.

مسلسل Breaking Bad، بطولة الممثل العالمى بريان كرانستون، والممثل آرون بول، ومن تأليف فينيس جيليجان، وتدور أحداثه حول مدرس كيميائي مصاب بالسرطان وسرعان ما تورطه الأحداث مع احدى الاشخاص الذى يساعده فى صناعته وتركيب المخدرات من مخدر الميثامفيتامين، وعرض لأول مرة عام 2008 وحتى عام 2013.