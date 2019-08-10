اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إصابة 10 أشخاص جراء وقوع انفجارين فى مستودع للذخيرة شمال روسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أصيب عشرة أشخاص جراء وقوع انفجارين قويين جديدين امس الجمعة في مستودع للذخيرة بالقرب من منطقة كراسنويارسك في سيبيريا شمالي روسيا، حسبما أعلن مصدر في خدمة الطوارئ الروسية.

وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية ، "وقع انفجاران قويان، حيث شهدت المنطقة التي يتمركز بها الجيش هناك، تحطم للنوافذ بشكل جزئي في قرية كامينكا (بالقرب من المستودع)".

وقالت مصادر طبية لوكالة (تاس) "تم توفير رعاية خارجية لستة من المصابين بينما نُقل الأربعة الآخرون إلى المستشفى".
وطبقا لوزارة الدفاع الروسية، فقد وقع الانفجاران عندما أصاب البرق كومة من الذخيرة، لافتة إلى أنه سيتم إجلاء سكان قرية كامينكا الواقعة بالقرب من مستودع الذخيرة إلى منطقة آمنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 10 أشخاص جراء وقوع انفجارين فى مستودع للذخيرة شمال روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا