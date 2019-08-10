إصابة 10 أشخاص جراء وقوع انفجارين فى مستودع للذخيرة شمال روسيا

أصيب عشرة أشخاص جراء وقوع انفجارين قويين جديدين امس الجمعة في مستودع للذخيرة بالقرب من منطقة كراسنويارسك في سيبيريا شمالي روسيا، حسبما أعلن مصدر في خدمة الطوارئ الروسية.

وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية ، "وقع انفجاران قويان، حيث شهدت المنطقة التي يتمركز بها الجيش هناك، تحطم للنوافذ بشكل جزئي في قرية كامينكا (بالقرب من المستودع)".

وقالت مصادر طبية لوكالة (تاس) "تم توفير رعاية خارجية لستة من المصابين بينما نُقل الأربعة الآخرون إلى المستشفى".

وطبقا لوزارة الدفاع الروسية، فقد وقع الانفجاران عندما أصاب البرق كومة من الذخيرة، لافتة إلى أنه سيتم إجلاء سكان قرية كامينكا الواقعة بالقرب من مستودع الذخيرة إلى منطقة آمنة.