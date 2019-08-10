سى إن إن: قرارات ترامب أهدت لتنظيم "داعش" فى سوريا والعراق "قبلة الحياة"

ألقى تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اللوم على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فيما يتعلق بعودة نشاط تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا والعراق.

وبحسب التقرير الذى نشرته شبكة "سى.إن.إن" الامريكية، فإن "قرار ترامب سحب القوات الأمريكية بسرعة من سوريا وصرف الانتباه عن الدبلوماسية فى العراق ساعد عن غير قصد فى إعادة التنظيم فى البلدين".

وقال التقرير ربع السنوى لوزارة الدفاع المقدم أمام الكونجرس إن "تنظيم داعش انتقل من قوة تمتلك الأراضى إلى مجموعة متمردة فى سوريا، وكثف تمرده فى العراق"، على الرغم من أن ترامب أعلن أن "داعش" قد هزم وانهار.

ويقدر التقرير أن "داعش" يضم حاليا ما بين 14 إلى 18 ألف مقاتل، مشيرا إلى أن الأهم هو أن "داعش" غير طريقة جنى أمواله، فتحول من نظام الضرائب والإيرادات إلى ابتزاز المدنيين، والاختطاف للحصول على فدية، وهذه الطريقة اللامركزية لتوليد الدخل جعلت من الصعب تتبعه.

وحذر التقرير من أن "داعش" وجد مصدرا للعائدات مرة أخرى، عن طريق ابتزاز المدنيين فى البلدين، وعمليات الاختطاف للحصول على فدية، وجنى الأموال من عقود إعادة البناء، وهذه الطريقة اللامركزية لجمع المال، على عكس نظام الضرائب والإيرادات المفصل الذى استخدمه "داعش" خلال فترة قوته، تجعل من الصعب تتبع الدخل.