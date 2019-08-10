وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة، حيث ستٌعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة .
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن الهيئة العامة للطيران المدني، أن إجمالي عدد الرحلات القادمة للملكة في موسم الحج الحالي بلغ 7 آلاف رحلة كان على متنها 1736492 حاجًا.
وتوجّّه أكثر من 150 ألف حاجٍ إلى مشعر عرفات، بعد اكتمال التصعيد ظهر الجمعة إلى مشعر ”مِنى“؛ لقضاء يوم التروية.
وقال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية حاتم قاضي، إن أكثر من 150 ألف حاجٍ توجهوا مباشرة إلى مشعر عرفات.
وأشار في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون السعودي، إلى أن عملية التصعيد ستستكمل إلى مشعر عرفات مباشرة بالنسبة للحجاج المتبقين في مكة المكرمة، صباح اليوم السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر الديار المقدسة تستقبل أكثر من مليوني حاج هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.